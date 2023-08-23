Мэрия Челябинска не согласовала пикеты за возврат прямых выборов мэров

Администрация Челябинска не согласовала проведение серии пикетов за возврат прямых выборов мэра.

Пикеты планировалось проводить с 25 августа по 4 сентября в центре города.

Как сообщил председатель регионального отделения партии "Яблоко" Ярослав Щербаков, администрации города не понравилась форма: "пикет с использованием быстровозводимых сборно-разборных конструкций". В суд уже подан иск о признании незаконным отказа мэрии.

Напомним, в Челябинске обжалуют постановление ЗСО об отказе в проведении референдума о возврате прямых выборов мэров. На референдум предлагалось вынести два вопроса – о возвращении прямых выборов глав городов и районов, а также о возврате прямых выборов депутатов Челябинской гордумы при сохранении районных советов депутатов. Избирательная комиссия направляла ходатайство и документы в ЗСО в целях проверки соответствия вопросов требованиям законодательства. Депутаты признали их не соответствующими действующему законодательству.