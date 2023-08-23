Boing 737, вылетевший в Сочи, вернулся в "Шереметьево" из-за технических неполадок

Пассажирский Boеing 737, вылетевший в Сочи, вынужден был вернуться в аэропорт "Шереметьево" из-за технических неполадок.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, предварительно, выявлена неисправность в системе кондиционирования.

В 12.06 самолет выполнил посадку в штатном режиме, пострадавших нет.

Ранее у авиакомпании Red Wings вышли из строя сразу три самолета, два из которых Boеing 777 и один Sukhoi Superjet-100 (RRJ95). В результате российские туристы не могли вылететь из аэропортов в ряде стран. Точная причина неисправностей не называется, но, по всей видимости, это первая крупная ласточка импортозависимости России в авиаотрасли.