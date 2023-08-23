Судоходство в проливе Босфор временно приостановлено

Судоходство в турецком проливе Босфор было приостановлено после того, как у одного из судов сломался двигатель. В ближайшее время движение кораблей, следующих на север, возобновится, передает агентство Tribeca.

По данным агентства, проблемы возникли у танкера Guanyin, который ходит под флагом Либерии. Судно перевозит дизельное топливо и вакуумный газойль. Корабль сломался у северного входа в пролив. На помощь ему были отправлены два буксира. Сейчас технические службы пытаются устранить неполадки.