На Урале вооруженный рецидивист удерживал в квартире женщину с ребенком

На Среднем Урале силовики разбираются в ситуации с незаконным лишением свободы женщины и ребенка. Их запер в квартире вооруженный рецидивист.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, 22 августа в правоохранительные органы поступил сигнал, что в квартире дома на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле мужчина удерживает свою жену и ребенка и не выпускает их из дома уже длительное время. Когда пострадавшая сумела отправить тревожное сообщение, родственники немедленно вызвали полицию. В итоге пленники оказались освобождены.

Сейчас сотрудники СК России проводят проверку на предмет преступления по статье 127 УК РФ (Незаконное лишение свободы). Устанавливаются возможные очевидцы. Также выясняется, был ли причинен какой-либо вред здоровью женщины и ребенка.

Как добавил руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, полицейские оперативно задержали подозреваемого: им оказался 29-летний местный житель, который состоит на учете у врача-психиатра. Выяснилось, что он уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, а также применение насилия к представителю власти.

"Чтобы спасти женщину и ее ребенка, представителям МВД пришлось проникать в съемную квартиру силовым методом. Дебошир помещен в специализированное медицинское учреждение соответствующего профиля. Женщина всего полгода назад вышла замуж за данного гражданина. Пистолет, который имелся у "кухонного боксера", оказался не боевым, а пневматическим. Сыщики его изъяли", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, женщина и 7-летний ребенок сейчас находятся в безопасном месте. Медицинская помощь и госпитализация им не потребовались. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.