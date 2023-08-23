Дом.РФ продаст подмосковную дачу Сталина

Дом.РФ планирует провести в IV квартале 2023 г. аукцион по продаже усадьбы "Липки", расположенной в Вешках Мытищинского района на севере Московской области.

Общая площадь зданий – 4 тыс. "квадратов". В лот также войдет участок на 38,4 га. Идет оценка лота, его начальная стоимость будет определена в ближайшее время, пишут "Ведомости". Объект был передан под управление госкомпании решением правительственной комиссии по развитию жилищного строительства.

Усадьбу "Липки" ("Липовка") построили в XIX в. Ее первым владельцем был купец и городской глава (мэр) Москвы Александр Алексеев. Именно при нем на участке было построено основное здание имения (господский дом) и разбит липовый парк. Позже усадьбой владела его семья. После Октябрьской революции комплекс национализировали и отдали под интернат. А в 1932 г. имение стало личной дачей Иосифа Сталина, на которую он переехал после смерти жены из "Зубалово-4" в Одинцовском районе. Там он жил два года, после чего переехал на дачу в Кунцеве. После его смерти имением пользовались высокопоставленные правительственные чиновники.