23 Августа 2023
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Фото: ТНТ

В России начинается эксперимент по отбору чиновников на госслужбу с помощью искусственного интеллекта

Минцифры России планирует эксперимент по отбору сотрудников на госслужбу с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается в проекте постановления правительства, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

"Провести эксперимент по применению федеральными государственными гражданскими служащими и работниками, замещающими должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, федеральных органов исполнительной власти и работниками государственных внебюджетных фондов РФ, федеральных государственных учреждений цифровых кадровых сервисов с использованием платформы "Государственные кадры", - говорится в документе.

Первый этап эксперимента начнется уже 1 сентября и продлится до конца зимы. Второй этап – с марта по ноябрь 2024 года.

Названы и ведомства, сотрудников которых будут подбирать с помощью ИИ: Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минцифры, Росаккредитация и др.

Теги: искусственный интеллект, чиновники, госслужба


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