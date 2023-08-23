Губернатор Владимирской области утвердил итоги регионального конкурса добровольческих проектов молодёжи «Важное дело»

Накануне стало известно, что Губернатор Владимирской области Александр Авдеев утвердил итоги конкурса добровольческих проектов молодёжи «Важное дело» 2023 года.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, конкурс направлен на развитие и популяризацию молодёжного добровольческого движения во Владимирской области, создание условий для повышения гражданской активности и созидательного потенциала молодёжи.

Конкурс проводился по восьми направлениям: «Добровольчество» – проекты по развитию добровольчества в молодёжной среде (организация деятельности добровольческих отрядов по разным направлениям, создание штабов добровольцев, обучение добровольцев и другое); «Патриотическое воспитание» – проекты, направленные на нравственное, гражданское и патриотическое воспитание молодёжи (мероприятия по сохранению исторической памяти и культурного наследия; развитие краеведческой и поисковой работы; патриотические акции и другое); «Экология и Туризм» – проекты, направленные на благоустройство среды проживания, развитие молодёжного туризма и отдыха (проведение палаточных лагерей и профильных смен, туристических походов, экспедиций, школ выживания, трудовые десанты в общественных местах и другое); «Творчество» – проекты, направленные на развитие творческого потенциала молодёжи (проведение творческих акций, концертов, фестивалей, праздников; поддержка творческих объединений и другое); «Семья, материнство и детство» – проекты, направленные на укрепление института молодой семьи (пропаганда семейных ценностей и ответственного родительства среди молодёжи; развитие семейного отдыха, спорта, культурной и иной досуговой деятельности молодых семей и другое); «Равные возможности» – проекты, направленные на интеграцию молодых людей с инвалидностью в общественную, социально-экономическую и культурную жизнь общества (мероприятия для молодых людей с инвалидностью по любому из предложенных направлений); «Профилактика асоциальных явлений» – проекты, направленные на профилактику всех негативных зависимостей, экстремизма, а также развитие толерантности и межнационального согласия (мероприятия по профилактике наркомании, алкогольной, табачной и иных зависимостей, молодёжного экстремизма, мероприятия межкультурного и межрелигиозного взаимодействия, развитие толерантности в молодёжной среде и другое); «Здоровый образ жизни и спорт» – проекты, направленные на воспитание культуры здорового образа жизни, вовлечение молодёжи в занятия физкультурой и спортом (организация массовых спортивных мероприятий, фестивалей экстремальных видов спорта, мероприятия с участием волонтёров спорта, фитнес-тренировки и мастер-классы по приготовлению здоровой пищи и другое).

Экспертно-консультативный совет по молодёжной политике при правительстве Владимирской области определил 5 проектов – лауреатов 1 степени, 15 проектов – лауреатов 2 степени и 30 проектов – лауреатов 3 степени. На их реализацию из областного бюджета будет выделено по 145 тысяч рублей на каждый проект – лауреат 1 степени, по 65 тысяч рублей на каждый проект – лауреат 2 степени и по 30 тысяч рублей на каждый проект – лауреат 3 степени.

Лауреатами 1 степени признаны проекты: «Городской добровольческий центр «Волонтёры Мурома» Муниципального штаба волонтёров о.Муром; «Танцевальный проект «ИЗИ» Никологорского дома культуры, Вязниковский район; «Мистер и Мисс «Студенчество – 2023» инициативной группы «Центр поддержки добровольчества», г.Ковров; «Мы разные, но мы вместе» инициативной группы волонтёрского штаба «Добрые сердца», г.Ковров; «Семейный театр» детско-родительского клуба «Подсолнух» Детского сада № 34 д.Тургенево Меленковского района.

Лауреатами 2 степени стали проекты: «Помощь Фронту» молодёжного объединения «Ритм» Краснооктябрьского филиала Районного Дома культуры, Ковровский район; «Полоса» туристического клуба «Импульс» Центра дополнительного образования детей Гусь-Хрустального района;«Реализация программы обучения школьных добровольческих педагогических отрядов на базе ОАНО «Школа и детский сад «МИР» Д.М. Фомантьевой, Ковровский район; «Кукольный театр «Доброе сердце» инициативной группы подростково-молодёжного клуба «Патриот», Вязниковский район; «Люди вместе – отходы раздельно» общественного объединения «Киржач Экологичный», Киржачский район; «Фестиваль настольных игр» детского общественного объединения «Детский Парламент Детско-юношеского центра «Гелиос», г.Ковров; «Мобильное и универсальное пространство» инициативной группы Киржачского машиностроительного колледжа; «Областной интеллектуальный слёт «Поиск» инициативной группы интеллектуального движения Кольчугинского района; «Миниатюрные миры маленьких человечков» инициативной группы уличных художников г.Владимира; «Портрет ветерана» Добровольческого центра «Волонтёры Культуры», г.Владимир; «Кинопередвижка» инициативной группы общественного формирования «Клуб молодой семьи г.Коврова»; «Лети, стальная эскадрилья» инициативной группы г.Камешково, Камешковский район; «Фестиваль молодёжного творчества «АРТ-Момент» молодёжного объединения «Империя» п.Достижение Ковровского района; «Мультистудия «Совиные истории» муниципальной правовой школы по профилактике экстремизма среди молодёжи, Киржачский район; «Благотворительный забег «Спорт во благо» инициативной группы «Волонтёры спорта», г.Гусь-Хрустальный.

Лауреатами 3 степени признаны проекты: «Большие шашки» инициативной группы ДШО «Зелёная планета» Семёновской школы, Гусь-Хрустальный район; «Живи! Играй! Танцуй!» Молодёжного Совета при администрации Гусь-Хрустального района; «Витражная роспись по стеклу» инициативной группы Научного общества студентов Покровского филиала Московского педагогического государственного университета, Петушинский район; «От дедушкиного ремесла до современного ленд-арта» Молодёжного добровольческого объединения «Тимуровец-волонтёр» подростково-молодёжного клуба «Тимуровец» Культурно-досугового комплекса Вязниковского района; «Наш слёт» Добровольческого штаба Петушинского района; «Своих не бросаем» Городского военно-спортивного клуба им. В.И. Саплина Центра внешкольной работы о.Муром; «Областная экологическая викторина #ЭкоКвест2023» инициативной группы «Волонтёры-экологи г.Гусь-Хрустального»; «Карта-бродилка города Владимира» инициативной группы добровольческого движения «Доброштаб», г.Владимир; «Социальная квест-игра «Дневной Дозор. Встреча поколений» инициативной группы молодёжи Кольчугинского района; «Туристический маршрут «Аргуновская поступь» Студенческого совета Покровского филиала МПГУ, Петушинский район; «Полевой лагерь» инициативной группы «Сборная команда Владимирской области по пожарно-спасательному спорту», г.Ковров; «Волонтёрство. Наглядный пример» муниципального добровольческого центра «Волонтёры культуры», Суздальский район; «Эколята» Лесниковской школы, Гусь-Хрустальный район; «Подари праздник» молодёжного актива Камешковского района; «Фестиваль четвероногого друга» школьного добровольческого отряда «Белые крылья», г.Ковров; «Герой нашего времени» военно-патриотического объединения «Сыны Отечества» Меленковского отделения Муромского промышленно-гуманитарного колледжа, Меленковский район; «Мы сбережём тебя, природа» подросткового объединения «Юные экологи», г.Радужный; «Творческая мастерская» клуба по интересам «Юная рукодельница», Суздальский район; «Город Н» А.И.Тихонова, г.Владимир; «Молодёжные эко-походы» молодёжного общественного объединения «Доброволецъ», г.Гусь-Хрустальный; «Игры из семейной копилки!» инициативной группы Мстёрского молодёжного центра Культурно-досугового комплекса Вязниковского района; «Мы этой памяти верны…» Краснооктябрьской школы, Гусь-Хрустальный район; «Семейные радости» Молодёжного Совета при администрации Гусь-Хрустального района; «Районный автоквест «Следуем дорогою отцов» молодёжного добровольческого объединения «Волонтёры культуры», Селивановский район; «Поход выходного дня «Лесными тропами» инициативной группы кружка «Основы выживания» Центра внешкольной работы, Селивановский район; «Настольная Игротека» инициативной группы Никологорского дома культуры, Вязниковский район; «Волонтёрство – в топе!» инициативной группы «Энергичные», г.Гусь-Хрустальный; «Память славному сыну Отечества» инициативной группы молодёжи, Селивановский район; «Цифровое наследие» Ковровского городского отделения общественного движения «Волонтёры культуры»; «Территория досуга, творчества и кино» инициативной группы Петушинского районного Дома культуры.