На дистанционное голосование в России записались более 835 тысяч человек - ЦИК

В России на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на сентябрьских выборах подано уже более 835 тыс. заявок. А вместе с заявками на голосование по месту нахождения таких избирателей уже более 860 тыс., сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Статистика не учитывает избирателей в Москве – в столице городскими властями создана автономная система дистанционного голосования. По словам Памфиловой, "Москва пошла немного вперед – там даже заявку подавать не надо". Без учета Москвы по числу поданных заявок на ДЭГ лидирует Подмосковье.

Также с 20 августа в 29 субъектах началось досрочное голосование. В шести регионах уже проголосовали 1754 человека.

Выборная кампания этого года выходит на финишную прямую. Во всех регионах, в том числе и на присоединенных территориях, уже закончился этап регистрации кандидатов. Выдвигалось на этом этапе 85 тыс. кандидатов, зарегистрирована 81 тыс. из них.