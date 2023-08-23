СК: аспирант УрФУ из Габона был убит в результате бытовой ссоры

В Следственном комитете впервые прокомментировали убийство аспиранта Уральского федерального университета Франсуа Нджелассили. Силовики изложили свою версию событий, а глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад о произошедшем.

Напомним, трагедия произошла 18 августа, когда выходца из Габона Франсуа ударили ножом во время драки. На следующий день по подозрению был задержан Данил Фомин. Молодому человеку предъявили обвинение в убийстве, на этой неделе суд отправил его под арест.

В СМИ появлялись версии о том, что причиной конфликта якобы могла стать расовая нетерпимость. Ранее в правоохранительных органах не комментировали ситуацию. Сегодня впервые с заявлением выступил Следственный комитет.

Суд избирает меру пресечения Данилу Фомину

Как сообщили Накануне.RU в СК России, 18 августа у дома по улице Малышева в Екатеринбурге местный житель в ходе внезапно возникшей ссоры на бытовой почве из личной неприязни нанес удар ножом в область груди гражданину иностранного государства 1991 года рождения. От причиненного ранения пострадавший умер в больнице.

По данному факту расследуется уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.

Как добавили в ведомстве, результаты расследования данного дела поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

Ранее в УрФУ выразили соболезнования родным погибшего аспиранта из Габона.