Пятеро подростков отравились грибами в лагере в Ленобласти

Пятеро подростков отравились грибами в детском лагере, расположенном в селе Сомино Ленинградской области, сообщает РЕН ТВ.

Пострадавшим от 14 до 17 лет. Уточняется, что четверых девочек привезли в больницу в тяжелом состоянии, они находятся в реанимации.

В администрации Бокситогорского района рассказали, что дети съели сырые грибы в лесу.

Ранее по факту отравления несовершеннолетних детей на горячем источнике в Тюменской области было возбуждено уголовное дело. Предположительно, они отравились парами хлора. Всего на ухудшение самочувствия пожаловалось 13 детей, но только трем потребовалась госпитализация.