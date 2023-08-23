Почетными гражданами Челябинска станут советник губернатора Мякуш и главврач детской больницы Киреева

Звание "Почетный гражданин "Челябинска" предложили присвоить главврачу областной детской больницы Галине Киреевой и советнику губернатора области Владимиру Мякушу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской думы, их кандидатуры предложила глава города Наталья Котова.

На заседании комиссии по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству депутаты их кандидатуры поддержали. Решение будет принято на заседании городской думы.