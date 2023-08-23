Сальдо полагает, что на Украине растут антивоенные настроения

И.о. губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о росте на Украине антивоенных настроений.

По его словам, даже в западноукраинских областях настроения очень и очень антивоенные, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее украинский лидер Владимир Зеленский обвинил главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного в провале наступательной операции. Как заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, Залужный еще управляет войсками, однако президент Украины раскритиковал его, обвинив в том, что армия потерпела неудачу в этом контрнаступлении. Эксперт отметил, что о разгроме украинской армии говорит и решение властей Украины не пускать представителей мировых СМИ на фронт, чтобы журналисты не смогли показать всем, насколько плохи дела у силовиков на поле боя.