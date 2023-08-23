В мэрии Краснокамска прошла выемка документов

По данным " Ъ ", внимание силовиков могли привлечь возможные нарушения, допущенные при реконструкции набережной города.

В администрации города Накануне.RU получить комментарий не удалось.

Мероприятия прошли 22 августа в рамках оперативно-розыскной деятельности, которую осуществляет Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России

В администрации Краснокамска прошла выемка документов. Об этом сообщает газета " Наш город - Краснокамск ".



