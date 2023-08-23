Глава РЖД представил нового начальника Свердловской магистрали

Сегодня, 23 августа, в Екатеринбург с визитом прибыл генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги, он представил коллективу СвЖД нового начальника магистрали Павла Бурцева.

Напомним, о назначении Бурцева было официально объявлено на этой неделе. До этого он работал заместителем начальника департамента пассажирских перевозок ОАО "РЖД".

Нового начальника Свердловской железной дороги поприветствовали присутствующие на мероприятии представители органов власти и руководители субъектов, в границах которых расположена СвЖД. Сам Павел Бурцев поблагодарил главу РЖД за оказанную честь и высокое доверие возглавить коллектив Свердловской магистрали.

Напомним, Иван Колесников, прежде работавший начальником Свердловской железной дороги, покинул пост в связи с назначением на должность заместителя гендиректора РЖД, курирующего пассажирский комплекс.