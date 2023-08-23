23 Августа 2023
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Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги

Глава РЖД представил нового начальника Свердловской магистрали

Сегодня, 23 августа, в Екатеринбург с визитом прибыл генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги, он представил коллективу СвЖД нового начальника магистрали Павла Бурцева.

Напомним, о назначении Бурцева было официально объявлено на этой неделе. До этого он работал заместителем начальника департамента пассажирских перевозок ОАО "РЖД".

Павел Бурцев(2023)|Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги

Нового начальника Свердловской железной дороги поприветствовали присутствующие на мероприятии представители органов власти и руководители субъектов, в границах которых расположена СвЖД. Сам Павел Бурцев поблагодарил главу РЖД за оказанную честь и высокое доверие возглавить коллектив Свердловской магистрали.

Олег Белозеров и Павел Бурцев(2023)|Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги

Напомним, Иван Колесников, прежде работавший начальником Свердловской железной дороги, покинул пост в связи с назначением на должность заместителя гендиректора РЖД, курирующего пассажирский комплекс.

Теги: РЖД, Белозеров, Бурцев, СвЖД, глава


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