В Челябинске жители собирают подписи за отставку главы города

Жители Челябинска организовали сбор подписей под заявлением об отставке главы города Натальи Котовой. Они просят губернатора Алексея Текслера подать в городскую думу инициативу об удалении мэра в отставку, передает корреспондент Накануне.RU.

Претензии у горожан возникли к состоянию ливневой канализации, содержанию сетей водоснабжения и теплоснабжения города. В этом году после дождей неоднократно были подтоплены дома, а после проведения опрессовок десятки домов оставались без горячей воды из-за аварий на сетях. Кроме того, есть вопросы у жителей и к качеству озеленения. Недовольны горожане и проведением работ по утеплению фасадов домов. По данном факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Не устраивает челябинцев и качество водопроводной воды. В этом году жители неоднократно жаловались на коричневую воду. Есть претензии и к состоянию игровых площадок из-за травм детей.

Большего всего недовольства у жителей города вызывают конфликты в связи с застройкой различных территорий города. В частности, прошедшие публичные слушания по правилам землепользования и застройки города, на которых жители частных домов в Ленинском районе и поселке Колхозный высказали замечания по зонированию их участков. Их из зоны ИЖС перевели в зону многоквартирных домов. И теперь жители опасаются застройки своих территорий. Жители поселка Колхозный выступают против строительства офисного здания "Красное&Белое" с парковкой на 156 мест. 2 апреля жители поселка Колхозный провели собрание против строительства. На встречу пришли более 100 человек. Однако в июне администрация Челябинска утвердила документацию по планировке территории для строительства офисного здания "Красное&Белое". Глава СК России Александр Бастрыкин в августе поручил повторно возбудить уголовное дело из-за строительства офисного здания.