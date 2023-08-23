В ФСБ сообщили подробности уничтожения ДРГ в Брянской области

ФСБ России сообщила о предотвращении 22 августа попытки проникновения украинских диверсантов в Климовский район Брянской области.

В спецслужбе добавили, что совместно с силами Минобороны и Росгвардии "по вооруженному формированию противника нанесен массированный артиллерийский удар". Нарушения российской госграницы не допущено.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об атаке диверсантов в Климовском районе. По его словам, ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей.

По данным Mash, в составе ДРГ было около 50 человек. Они были вооружены модифицированными автоматами М4, гранатами и СВУ для подрывов.

Baza пишет, что во время боя с диверсантами ранения получили несколько сотрудников спецслужб.