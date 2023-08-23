В ЕС зафиксирована рекордная убыль коренного населения

"Естественная" убыль населения (рождаемость минус смертность) в ЕС в 2022 году установила новый рекорд - минус 1,3 млн человек. Она превысила даже показатели 2020-2021 гг., когда убыль резко выросла, превысив 1 млн. О демографических итогах года в ЕС пишет "Демоскоп Weekly".

Европа перешла к "естественной" убыли населения в начале 2010-х. Вначале она была небольшой, но с тенденцией к увеличению. Двукратный скачок произошел в 2020 году, и он был списан на ковид. Но в 2022 году ковид уже ушел, а рекордная смертность почти не снизилась. В итоге - новый демографический антирекорд.

При этом миграционный прирост поставил рекорд - плюс 4 млн человек, то есть почти 1% населения ЕС всего за год. Вероятно, в большей степени за счет беженцев с Украины. Напомним, в 2015 году (год "миграционного кризиса" в Европе) он составил около 1,5 млн. То есть сейчас скачок в 2,5 раза. Больше всего мигрантов приехали в Германию (почти 1,5 млн), Испанию (696 тыс.), Чехию (330), Нидерланды (223). На них пришлось две трети всего миграционного прироста.

Минимальное увеличение численности населения за счет естественного прироста наблюдалось только в некоторых странах ЕС. Но не было ни одной страны, где бы население выросло преимущественно за счет естественного прироста. То есть везде оно растет только (или в основном) из-за миграции. А во многих странах убывает.

Рождаемость в Европе продолжает падать. Впервые в истории число родившихся опустилось до 3,9 млн. Это еще меньше, чем в предыдущие "ковидные" годы. Средний возраст матери при рождении первенца почти достиг 30 лет. Суммарный коэффициент рождаемости колебался от 1,8 во Франции до 1,1 ребенка на женщину на Мальте.

Интересно, что смертность за год сильно снизилась в основном только в тех странах, где она в 2020-2021 гг. рекордно выросла, - в Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии, Латвии и др. То есть в странах Восточной Европы. В "развитых" странах Западной Европы смертность, выросшая во время ковида, так и не вернулась к нормальному уровню. В результате - только минимальное снижение смертности в ЕС за год за счет самых бедных стран. Только в текущем году с большим запозданием наблюдается снижение смертности.

Согласно прогнозам всех экспертов, население Европы и дальше будет замещаться мигрантами. В ближайшие десятилетия десятки миллионов коренных европейцев будут заменены мигрантами. За последние 10 лет миграционный прирост составил 15 млн. И этот процесс имеет тенденцию к ускорению.