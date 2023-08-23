23 Августа 2023
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Фото: YouTube / Guardian News

В Суэцком канале столкнулись два танкера – нефтеналивной и СПГ

В Суэцком канале (Египет) столкнулись два танкера – нефтеналивной Aframax BURRI и корабль для перевозки СПГ BW LESMES. По данным Maritime Bulletin, ЧП произошло около 19 часов по местному времени 22 августа. Оба судна шли в составе конвоя, направлявшегося на юг. После столкновения танкеры были пришвартованы и размещены вдоль берега канала недалеко от места инцидента.

Около полуночи BW LESMES начал движение на буксире и к пяти утра маневрировал на рейде в Красном море. Предполагается, что судно будет осмотрено на предмет повреждений.

Танкер BURRI до сих пор остается в канале, рядом с ним находятся четыре буксира.

По данным бюллетеня, оба танкера имеют повреждения, возможно, сильные.

Корабль, перевозивший сжиженный природный газ, совсем новый – его построили в 2021 году, он ходит под флагом Сингапура. Танкер для сырой нефти тоже свежий – 2019 года постройки, ходит под флагом Каймановых островов.

Теги: суэцкий канал, египет, танкер


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