"Мотовилихинские заводы" продали с торгов столетний дом

"Мотовилихинские заводы" продали частный жилой дом в микрорайоне Перми Язовая, сообщает "Ъ-Прикамье".

Одноэтажный дом был построен больше 100 лет назад - в 1920 году. "Мотовилихинские заводы" пыталось продать его на торгах еще с марта, но объектом никто не интересовался. Начальная цена объекта составляла 2 млн руб. Здание в списке объектов культурного наследия не значится.

В июне столетний дом был вновь выставлен на аукцион, и за 556 тыс. руб. этот лот выиграл индивидуальный предприниматель Александр Дмитриенко. Александр Дмитриенко ведет деятельность в сфере сдачи внаем собственной недвижимости. С 2012 по 2017 год он был учредителем и руководителем ныне ликвидированной компании "Триумф", занимавшейся оптовой торговлей соками, минеральной водой и прочим. В 2017 году общество перешло Данилу Моховикову.

"Мотовилихинские заводы" являются разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня типа "Град", "Смерч" и их модифицированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С", выпускают самоходные артиллерийские орудия "Нона-СВК", "Вена", буксируемые гаубицы "Мста-Б", минометы "Нона-М1" и другие артиллерийские системы.

С 2018 года предприятие находится в процедуре конкурсного производства, банкротство проходит под управлением "Ростеха". На момент введения конкурсной процедуры реестровая задолженность предприятия составляла около 17,6 млрд руб.