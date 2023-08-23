В Пентагоне обвинили Россию в попытках нарушить работу Starlink на Украине

Командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен заявил, что Россия пытается нарушить работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По словам представителя Пентагона, Вашингтон стремится вывести на низкую околоземную орбиту до одной тысячи спутников для военных нужд. Салтцмен заявил, что "россияне пытаются глушить" группу спутников, но эти попытки не имеют успеха.

Ранее издание The New Yorker со ссылкой на чиновников из Пентагона сообщило, что миллиардер из США Илон Маск осенью 2022 года сообщил представителям американского Министерства обороны о разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

По словам одного из чиновников, при обсуждении с американскими чиновниками использования терминалов Starlink на Украине в октябре прошлого года бизнесмен упомянул о беседе с Путиным.