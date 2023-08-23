Ремонт автодороги Екатеринбург - Кольцово потребует почти 384 миллиона рублей

Ремонт трассы Екатеринбург – Кольцово потребует 383,9 млн рублей. Именно такая сумма представлена на сайте Госзакупок.

Речь идет об участке в 7,5 км – на промежутке км 4+800 – км 11+224. Средства будут выделены из областного бюджета, а также за счет софинансирования по одной из федеральных программ. Планируется не только отремонтировать дорожное полотно. но и установить новые остановки и автопавильоны.

Заявки принимаются до 7 сентября. При начале работ 2 октября, сдача объекта в эксплуатацию предполагается на 20 ноября.

Напомним, что недавно завершился ремонт на участке от улицы Луганской до гостиницы "Рамада", а также на развязке с улицы Чистой на Кольцовский тракт.