Центр Донецка под массированным обстрелом

Центр Донецка подвергся массированному обстрелу, на километры вокруг воздух сотрясают разрывы снарядов. По сообщениям в соцсетях, летит прямо в жилые здания, вероятно, из 155-миллиметровых НАТОвских орудий.

Ровно год назад, 23 августа, украинские боевики тоже нанесли артиллерийский удар по самому центру города. Под обстрел тогда попало, в частности, здание администрации главы ДНР Дениса Пушилина. Это было "поздравление" нацистов с "днем незалежности", которое они отмечают 24 августа. Сегодня на Украине день флага.

О жертвах и разрушениях пока неизвестно.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за утро боевики выпустили по разным районам Донецка почти 40 снарядов калибра 155 мм.