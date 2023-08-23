Суд продлил арест бывшему советнику главы Челябинска, обвиняемому в получении взяток

Челябинский областной суд продлил до 27 ноября срок заключения под стражей бывшему советнику главы города, бизнесмену Петру Конареву.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, сторона защиты просила отказать в удовлетворении ходатайства следователя, изменить Конареву меру пресечения на домашний арест.

Конарева обвиняют в 44 эпизодах получения взяток. По версии следствия, он в 2019-2021 гг. совместно с должностными лицами МКУ "Городская среда" получили через посредников взятки за непринятие мер по выявлению и демонтажу незаконных нестационарных торговых объектов.