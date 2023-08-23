С 1 октября открываются авиарейсы из Екатеринбурга в Абу-Даби

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово открывается новое направление полетов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, с 1 октября 2023 года к выполнению авиарейсов по маршруту "Екатеринбург – Абу-Даби" приступает авиакомпания Air Arabia.

Полеты будут выполняться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Вылеты из Кольцово запланированы в 17.00, прибытие – в 21.10. Отправления из Абу-Даби ожидаются в 9.40, прилет в Екатеринбург – в 15.45. Везде указано местное время.

Как отмечают в аэропорту, ранее полеты из Екатеринбурга в столицу Объединенных Арабских Эмиратов не осуществлялись. Сейчас из столицы Урала можно улететь в другие города ОАЭ – Дубай и Шарджу.

Недавно стало известно, что в Кольцово собираются внедрить контроль по российским биометрическим паспортам.