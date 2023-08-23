Пасечник - Путину: обстановка в ЛНР продолжает оставаться напряженной, хотя и достаточно стабильной
И.о. главы ЛНР Леонид Пасечник встретился с президентом России Владимиром Путиным. Глава региона сообщил начальнику, что обстановка на территории республики продолжает оставаться напряженной, хотя и достаточно стабильной, без каких-либо резких обострений.
"Напряженность, безусловно, обусловлена тем, что на какой-то части территории республики и в непосредственной близости проходит линия боевого соприкосновения, где идет, в общем-то, полноценная в****. Однако некая стабильность и все же прогнозируемая ситуация позволяют нам выполнять те задачи, которые перед нами стоят", - цитирует Пасечника пресс-служба Кремля.
Обсудили Пасечник и Путин и предстоящие выборы. Глава республики заявил, что основная задача руководства региона в этом направлении –предоставить возможность всем жителям ЛНР сделать свой выбор, отдать свой голос за своего кандидата, а вторая базовая задача – чтобы выборы прошли максимально безопасно. Зашел разговор и о развитии экономими региона.
"Никто, я просто это знаю, никто не стоит там, не ждет каких-то подачек, не стоит с протянутой рукой, все готовы работать – и хотят работать, и умеют работать. Мы, безусловно, будем всячески содействовать этому позитивному процессу и очень позитивному настрою. Здесь нужно только людей поддержать", - сказал Путин.