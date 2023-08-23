В ТюмГУ и АлтГУ "низкорейтинговых" студентов выставят на улицу

Как минимум в двух российских вузах накануне нового учебного года разгорелся скандал, связанный с нехваткой для студентов мест в общежитиях.

В Алтайском госуниверситете (АлтГУ) сообщили, что мест на всех не хватит и некоторым придется самостоятельно искать место для проживания. После общественного резонанса ректор вуза Сергей Бочаров заявил, что эти сообщения "не совсем объективные". Будто бы АлтГУ вместе с ТюмГУ выселяет около 4 тысяч студентов из своих общежитий. А что на самом деле?

Он сообщил, что по факту АлтГУ имеет пять общежитий, где есть 2087 мест, а потребность среди студентов в заселении составляет более 2500 мест. То есть дефицит – более 400 мест. Жилой фонд распределяется на основе выделенных квот. В первую очередь жилые помещения предоставляются обучающимся 1 курса из числа участников СВО, детей участников СВО, затем места предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; детям-инвалидам, инвалидам 1 и 2 группы; победителям и призерам олимпиад школьников; иностранным гражданам; обучающимся 1 курса с проходным баллом не менее 200. Кроме того, студенты второго и последующих курсов очной формы обучения, сдавших сессию на "хорошо" и "отлично", обладают преимущественным правом заселения в общежитие после приоритетных категорий. А студенты, имеющие более двух задолженностей по успеваемости, заселяются в общежитие только при наличии свободных мест (иными словами, при фактическом дефиците мест, они выставляются на улицу).

"К сожалению, разместить всех ребят в свои общежития мы не имеем возможности. Сейчас АлтГУ принимает меры, направленные на обеспечение студентов жилыми помещениями, в том числе посредством заключения договоров аренды мест в общежитиях в других образовательных учреждениях Барнаула... Университет сейчас готовит соглашение о сотрудничестве с Союзом риелторов Барнаула и Алтайского края для помощи студентам в поисках съемных квартир", - написал ректор, который добавил, что такая практика действует уже несколько лет и проблема всегда решалась в течение сентября.

Ректор ТюмГУ Иван Романчук был более строг. Он заявил, что приемная кампания прошла успешно, но она приведет к еще большему дефициту мест в общежитиях. Вуз практикует заимствование мест у других вузов, однако нехватка мест практически 1 к 3. Поэтому места гарантированы только льготникам и "высокорейтинговым первокурсникам", а дальше "наступает время конкуренции, время демонстрации своих амбиций и приоритетов".

"Если студент отлично учится и несет пользу сообществу, он получит место и дальше. Нормальные двусторонние отношения... Ситуация с доступностью общежитий изменится, но это отнюдь не значит, что можно будет жить и учиться в расслабленном состоянии. Извините, но время требует большего", - сказал Романчук.

Но как быть с Жилищным кодексом РФ? Председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко подчеркивает, что вуз обязан предоставить место на весь период обучения. То, что делают некоторые вузы, - это незаконно, уверен он.

Ассоциация активистов студенческих общежитий (при союзе) направила в вузы обращения о прекращении массовых нарушений прав студентов с разъяснением нормативной базы. Но они были попросту проигнорированы. Цапко призвал органы прокуратуры и Минобрнауки РФ взять ситуацию на особый контроль. Минобрнауки должно привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших грубые нарушения прав студентов в подведомственных учреждениях.

"Ректор называет ежегодное массовое выселение студентов (около 1000 человек) на улицу "нормальными двухсторонними отношениями". Какой стыд", - написал он.

При этом он отмечает, что для вузов это головная боль, вызванная тем, что государство давно устранилось от субсидирования общежитий, а на их поддержание тратятся собственные средства университета.

"Решений только два: выход в рыночную модель (невозможен, это антисоциальное действие), возврат к практике субсидирования общежитий (невозможно, денег нет). Вилка потрясающая", - считает Цапко.

Он обратился к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой защитить студентов и готовит обращение к главе Минобрнауки Валерию Фалькову, так как должностные лица ТюмГУ и АлтГУ открыто игнорируют нормы российского законодательства, лишая студентов гарантированного им законом жилища.

На проблему отреагировал председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, который инициировал мониторинг соблюдения вузами норм Жилищного кодекса в отношении общежитий. Об этой беде, по его словам, сообщают и в колледжах. Он уже переговорил с Фальковым.

"Подобная ситуация недопустима не только с юридической точки зрения, но и с моральной... Необходимо провести мониторинг нормативной базы во всех вузах, причем различной подведомственности, что и предложил министру. В рамках мониторинга в кратчайший срок следует выявить, где еще нормативка не соответствует ЖК и обязать вузы привести ее в соответствие. Закон должен соблюдаться везде", - написал депутат, пообещав держать ситуацию на контроле.

Депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Сергей Булаев пишет, что периодически аналогичные проблемы с размещением студентов возникают и у других вузов Барнаула. Он призвал их объединиться и подготовить проект строительства большого межвузовского студенческого кампуса в краевом центре, как это делается на острове Русском во Владивостоке или в Томске. Если каждый вуз будет пытаться решить проблему самостоятельно, это ничего не даст, уверен депутат.