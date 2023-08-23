Балицкий пообещал Путину разгосударствление экономики Запорожской области

И.о. главы Запорожской области Евгений Балицкий встретился с президентом России Владимиром Путиным. Разговор шел, например, о подготовке школ региона к новому учебному году.

"Все дети, могу сказать с уверенностью, обеспечены учебниками. В школах в полном объёме работают все образовательные и развивающие мероприятия, проводятся кружки", - цитирует Балицкого пресс-служба Кремля.

Все школы охраняют по лицензии Росгвардии, во всех школах сегодня у нас обеспечение педагогов и заведений бесплатным питанием. Сухопутный маршрут, который сегодня проходит вокруг Азовского моря, проходя через Запорожскую область, полностью работает.

"Люди едут через Запорожскую область, благодарят, и вполне честно говорю, что прямо говорят: спасибо. Я не знаю, как по всей России, сейчас не бываю, но у нас прямо говорят: за дорогу спасибо", - сказал Балицкий.

Он сообщил также, что в регионе налаживали жизнь, учитывая опыт ДНР, ЛНР и Крыма, чтобы не совершать ошибки.

"Считая, что государство – самый главный, ответственный в этом вопросе "оператор" жизни людей, мы создали 20 госкомпаний. У нас каждый четвертый человек сегодня работает в государственном секторе. Пока проходит СВО, мы считаем, что это правильно. После окончания СВО будет происходить разгосударствление экономики. На сегодняшний день это позволило нам сохранить брошенные предприятия, создать в них экономический потенциал, вернуть не всегда 100%, но бóльшую часть экономического потенциала", - сказал Балицкий.

По его словам, власти области не хотят, чтобы люди чувствовали, что ушли, убежали одни олигархи и пришли другие.