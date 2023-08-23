Семью считают традиционной ценностью меньше половины россиян

Чаще всего наши соотечественники относят к традиционным российским ценностям семью (43%), патриотизм и любовь к Родине (18%) и "веру, православие, христианство, религию" (11%). Таковы данные опроса социологического центра Russian Field, проведенного по заказу политолога Александра Асафова. У россиян спрашивали: какие духовно-нравственные ценности можно называть традиционными для нашей страны.

В топ также попали такие явления и понятия как уважение к старшим (8%), дети и доброта (по 7%), культура (6%), любовь (4%), честность (3%), гостеприимство (2%).

При сопоставлении с ценностями из официального списка (утвержден в ноябре 2022) наиболее часто упоминаемой является крепкая семья (50%). Пятая часть (20%) опрошенных называют ценности, которые можно отнести к высоким нравственным идеалам, 18% упоминает патриотизм. Остальные озвученные ценности неоднозначны и трудносопоставимы с официальным списком, делают вывод социологи.