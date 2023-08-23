Организаторы экскурсии по московскому коллектору не признали вину

Следствие просит об аресте организатора экскурсии по московским коллекторам Никиты Дубаса и гендиректора компании "Спутник" Александра Кима.

Обоим предъявлены обвинения, вину они не признали, сообщается в телеграм-канале прокуратуры столицы.

"В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Напомним, дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). По данным следствия, организаторы уверяли людей, приобретающих экскурсии, в безопасности услуги, в то время как незаконно проникали в подземные сооружения.

Ранее СК объявил в розыск гендиректора компании "Авангард" Александра Лазовского, который является третьим фигурантом дела об экскурсии по подземным коллекторам Москвы. 21 августа он покинул Россию и вылетел в ОАЭ.