Цены на питание для школьников Екатеринбурга выросли перед началом учебного года

В новом учебном году стоимость школьного питания в Екатеринбурге вырастет на несколько рублей. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов в преддверии 1 сентября.

Согласно документу, завтраки для младшеклассников теперь будут стоить не 81 рубль, а 85 рублей 20 копеек. Стоимость обедов вырастет на 6 рублей и составит 127 рублей 79 копеек. Еда родителям старшеклассников также обойдется на 5 рублей дороже - 98 рублей 52 копейки за завтрак. На обед и питание второй смены придется отдать 174 рублей 79 копеек, что дороже на 7 рублей, чем в прошлом году.

Стоимость двухразового питания тоже выросла на 10 и 13 рублей. Теперь на младшеклассника придется в день тратить 212 рублей 99 копеек, на старшеклассника - 246 рублей 31 копейку.