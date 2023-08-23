В Челябинске депутата из Татарстана осудят за мошенничество на 2 млн рублей

В Челябинске будут судить депутата из Мамадышского района Республики Татарстан по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что в августе-сентябре 2022 года депутат предложил жене мужчины, находящегося под следствием, через их общего знакомого передать сотрудникам правоохранительных органов 2 млн рублей. За это мужчине должны выпустить под домашний арест.

Получив деньги, депутат распорядился ими по своему усмотрению, а обязательства не выполнил.