В Прикамье участников СВО освободят от транспортного налога

В Прикамье участников специальной военной операции планируют освободить от уплаты транспортного налога, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минэка.

С такой инициативой выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Проект закона будет рассмотрен на пленарном заседании в сентябре.

Льготников могут освободить от уплаты налога за автомобиля одной из категорий: грузовик (до 150 лошадиных сил включительно), легковые автомобили (до 150 лошадиных сил включительно), мотоциклы и мотороллеры, катера и моторные лодки (до 50 лошадиных сил), самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу.

Планируется, что действие льготы будет распространено на период с 2022 по 2024 год, соответственно, участники СВО смогут применить данную льготу уже в 2023 году при уплате транспортного налога за 2022 год.