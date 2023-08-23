23 Августа 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Baza: поджечь военкомат в Екатеринбурге заставили телефонные мошенники

Мужчина, который, предположительно, поджег военкомат Свердловской области, рассказал силовикам, что пойти на такой шаг его заставили телефонные мошенники.

Напомним, накануне очевидцы сообщили о поджоге областного военкомата в столице Урала. На видео сняли некоего мужчину, убегающего от горящего здания. Позже военный комиссар региона Юрий Аксенов заявил, что все произошедшее было учениями, свидетелями которых и стали прохожие.

В дальнейшем стало известно, что предполагаемый поджигатель сам явился в один из отделов полиции Екатеринбурга, пока в городе велись его поиски. Как сообщает сегодня Telegram-канал Baza, мужчина рассказал, что пойти на поджог его убедили мошенники, которым он перевел около 4 млн рублей.

попытка поджога военкомата в Екатеринбурге, названная учениями(2023)|Фото: Накануне.RU

"Через два часа после попытки поджога в полицию пришел 48-летний мужчина. Он написал заявление о мошенничестве. По словам мужчины, неизвестные названивали ему с 18 августа и за несколько дней убедили взять кредит на 3,8 млн рублей. Затем преступники сказали мужчине поджечь военкомат, мол, только так он сможет спасти свои деньги", - пишет канал.

Сейчас с подозреваемым работают сотрудники ФСБ. В правоохранительных органах по-прежнему воздерживаются от комментариев по ситуации.

Теги: мошенники, военкомат, поджог, Екатеринбург


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