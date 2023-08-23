Трое мирных жителей погибло в Белгородской области после атаки ВСУ на санаторий

Трое мирных жителей погибли после атаки ВСУ на санаторий в селе Лавы Валуйского округа Белгородской области.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, санаторий повторно подвергся обстрелу, ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице.

"Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью", - сообщил Гладков.

Ранее ВСУ сбросили на санаторий две гранаты, от них никто не пострадал, но были выбиты окна и посечены стены.