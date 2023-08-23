23 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Nestle поднимет цены на продукты детского питания

Крупнейший в мире производитель продуктов питания — компания Nestle — принял решение о повышении цен с сентября на детское питание на 9% из-за девальвации рубля. Об этом пишет "Коммерсантъ".

В письмах компании в адрес ритейлеров сообщается, что с 4 сентября повысятся отпускные цены на детское питание, в том числе заменители грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber). Подорожают также готовые сухие завтраки (Nesquik, Cosmostars, "Хрутка") и растворимые напитки из какао.

Напомним, валютная нестабильность привела к росту цен на целый ряд продуктов — от мяса курицы и индейки до кофе и чая. Также сообщалось, что участники рынка прогнозируют повышение цен на шоколад и другую продукцию, в которой есть какао-бобы. Сейчас цены на это сырье бьют новые рекорды. Проблема заденет и Россию, причем здесь сыграет свою роль и слабый рубль, поскольку чаще всего цены на какао-бобы имеют привязку к доллару.

Теги: Nestle, детское питание


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