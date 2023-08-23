Российские работодатели назвали способы удержать работников от увольнения

Российские работодатели столкнулись с небывалым дефицитом кадров. Это толкает их на повышение зарплат сотрудников. К такому способу удержания штата обращаются 72,5% организаций, передает РБК, ссылаясь на данные исследования опрос консалтинговой компании RosExpert. При этом каждая третья компания старается сохранить штат, давая возможность работать удаленно, а каждая четвертая занимается оформлением брони от мобилизации.