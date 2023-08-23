Российские работодатели назвали способы удержать работников от увольнения
Российские работодатели столкнулись с небывалым дефицитом кадров. Это толкает их на повышение зарплат сотрудников. К такому способу удержания штата обращаются 72,5% организаций, передает РБК, ссылаясь на данные исследования опрос консалтинговой компании RosExpert. При этом каждая третья компания старается сохранить штат, давая возможность работать удаленно, а каждая четвертая занимается оформлением брони от мобилизации.
Привлечь новых сотрудников компании пытаются, предлагая гибридный формат работы, уровень зарплаты "выше рынка" предлагают более половины респондентов, также работодатели пытаются сделать привлекательными условия труда: комфортный офис, престижный бренд компании.