Володин назвал главную проблему современной Польши

Спикер Госдумы Вячеслав Володин полагает, что власти Польши разыгрывают карту внешней угрозы – несмотря на то, что такой угрозы не существует, руководство страны стянуло порядка 10 тыс. польских военных к границам Белоруссии.

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"Совершенно очевидно, президент Польши Анджей Дуда и его партия для сохранения личной власти готовы пойти на многое. В этой связи возникает вопрос: думают ли они о Польше и последствиях предпринимаемых шагов по наращиванию напряжения на границе Белоруссии?", - написал Володин в своем telegram-канале.

Володин считает, что сумасшедшие у власти — самая большая проблема сегодняшней Польши.

Напомним, ранее глава СВР Сергей Нарышкин на заседании Совбеза заявил, что Польша рассматривает возможность установить контроль над Западной Украиной, разместив там свои войска. Размещение Польшей своих войск на "западных территориях" Украины планируется оформить как "исполнение союзнических обязательств", доложил Нарышкин. Президент России поручил ему отслеживать планы Польши в отношении Украины и дал объемный комментарий по поводу предполагаемых планов Польши.

Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Польша начала масштабные закупки вооружений у США, Великобритании и Южной Кореи. По его словам, Варшава объявила о намерении построить, "как утверждают поляки, "самую мощную армию на континенте".

"В связи с этим начаты масштабные закупки вооружения у Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Республики Корея, включая танки, артиллерийские системы, средства ПВО/ПРО и боевую авиацию", - сказал Шойгу.