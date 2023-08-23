Мэрия снова ищет подрядчика для установки туалетов в центре Екатеринбурга

Мэрия Екатеринбурга возобновила поиск подрядчика на поставку туалетных кабин для центра города. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Напомним, что конкурс объявлялся еще в мае - тогда победителем вышла компания "Союзуралопт", согласившаяся выполнить все работы на 24 млн рублей вместо 30,8 млн. Однако сделка сорвалась из-за нарушения сроков сдачи.

Горадминистрация планирует найти нового подрядчика до 30 августа. На все работы ему будет отведено 45 дней с момента заключения контракта.

Местами для установки туалетных модулей выбраны Исторический сквер, набережная рабочей молодежи на проспекте Ленина, 33 и Октябрьской площади, 2, сквер на улице Дзержинского, 2, а также перекрестки Малышева – Горького, Максима Горького – Первомайской, Горького, 4 и Карла Маркса, 2а.

Каждый из них будет оборудован также и для маломобильных граждан. Помимо этого, общественный туалет не должен выбиваться из общей концепции местности, где он будет установлен. Для этого с комитетом благоустройства Екатеринбурга изначально будет согласовываться дизайн-проект, после утверждения которого уже приступят к изготовлению кабин. Благоустройство предусмотрено нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства".

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