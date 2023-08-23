В Челябинской области прокуратура через суд добилась отставки главы поселения в связи с утратой доверия

В Челябинской области прокуратура через суд добилась прекращения полномочий главы сельского поселения в связи с утратой доверия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, глава поселения одновременно занимался предпринимательской деятельностью. Кроме того, в сведениях о доходах за 2021 год у него были указаны недостоверные сведения.

В совет депутатов было внесено представление с требованием прекратить полномочия главы поселения в связи с утратой доверия. Однако депутаты, не рассматривая акт прокурорского реагирования, удовлетворили заявление главы сельского поселения о досрочном прекращении полномочий в связи с отставкой по собственному желанию.

Прокуратура обратилась в суд с требованием отменить решение о досрочном прекращении полномочий главы сельского поселения в связи с отставкой по собственному желанию, и прекратить его полномочия в связи с утратой доверия. Красноармейский районный суд и областной суд требования прокурора удовлетворили.