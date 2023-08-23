Newsweek: ВСУ следует использовать советские танки вместо западных Abrams и Leopard

Украине лучше не использовать полученные западные танки Abrams и Leopard, пишет журнал Newsweek.

В публикации отмечается, что из-за географических особенностей местности российские войска способны легко обнаруживать эти машины.

По мнению журналиста, ВСУ следует использовать свой старый танковый парк, чтобы "прорваться через территорию, которую Россия тщательно заминировала".

По мнению бывшего специального помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэна Райса, Украина может потерять свои лучшие танки на российских минных полях. Он призвал Киев сейчас применять менее совершенные, устаревшие танки, такие как Т-64, пишет РИА Новости.

В июле президент России Владимир Путин заявил, что украинские солдаты отказываются сражаться на немецких танках Leopard из-за риска быть убитыми. При этом он добавил, что для России поставка нового оружия украинской стороне ничего особо не изменит: прославленные "Леопарды" уничтожают, как и другие танки, ракеты дальнего действия, на которые возлагались большие надежды, хоть и наносят ущерб, но при этом "ничего критического в зоне боевых действий не происходит".