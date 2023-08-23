Newsweek: ВСУ следует использовать советские танки вместо западных Abrams и Leopard

23 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Армия и ВПК Украина
Фото: Reuters/Fabian Bimmer

Newsweek: ВСУ следует использовать советские танки вместо западных Abrams и Leopard

Украине лучше не использовать полученные западные танки Abrams и Leopard, пишет журнал Newsweek.

В публикации отмечается, что из-за географических особенностей местности российские войска способны легко обнаруживать эти машины.

По мнению журналиста, ВСУ следует использовать свой старый танковый парк, чтобы "прорваться через территорию, которую Россия тщательно заминировала".

По мнению бывшего специального помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэна Райса, Украина может потерять свои лучшие танки на российских минных полях. Он призвал Киев сейчас применять менее совершенные, устаревшие танки, такие как Т-64, пишет РИА Новости.

В июле президент России Владимир Путин заявил, что украинские солдаты отказываются сражаться на немецких танках Leopard из-за риска быть убитыми. При этом он добавил, что для России поставка нового оружия украинской стороне ничего особо не изменит: прославленные "Леопарды" уничтожают, как и другие танки, ракеты дальнего действия, на которые возлагались большие надежды, хоть и наносят ущерб, но при этом "ничего критического в зоне боевых действий не происходит".

Теги: Украина, танки, Abrams, Leopard


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети