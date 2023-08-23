23 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Учительница из Новоуральска отдала мошенникам почти 3 млн рублей

Жительница Новоуральска перевела мошенникам около 3 млн рублей. Аферисты выдали себя за сотрудников МВД и Центробанка.
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Как сообщили Накануне.RU в городской полиции, в дежурную часть обратилась преподаватель одной из новоуральских школ. Выяснилось, что еще в июне этого года на сотовый телефон женщины позвонил неизвестный, представившийся "сотрудником полиции города Москвы". Злоумышленник заявил, что в одном из банков произошла утечка личных данных пользователей и что данные учительницы якобы используют мошенники для займов на ее имя.

Затем напуганная жертва была переключена на лжесотрудника Центрального Банка России. Этот мошенник убедил женщину "обезопасить" ее средства и "вычислить нерадивого сотрудника банка", причастного к распространению данных. Аферист попросил дать доступ к ее устройству через приложение Rust Desk, сославшись на "необходимость контроля правильности действий".

В итоге в течение недели женщина, общаясь с мошенником, оформила кредитов почти на 3 млн рублей. Все деньги она перевела на счета злоумышленников.

В полиции Новоуральска призывают быть бдительными и осторожными при общении с незнакомцами, особенно если речь идет об операциях с финансами и предоставлении доступа к личным устройствам.

Теги: мошенники, полиция, деньги, Новоуральск


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