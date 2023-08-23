23 Августа 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: СУ СК России по Свердловской области

Похитители три дня удерживали бизнесвумен в коттедже уральского поселка

В одном из сел Сухоложского района (Свердловская область) на протяжении трех дней трое уральцев удерживали в заложниках 46-летнюю бизнесвумен. Злоумышленники надеялись получить выкуп за пленницу. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе СКР по региону.

Инцидент произошел 11 января текущего года, когда трое обвиняемых совершили нападение на женщину на участке автодороги между посёлком Ольховка и посёлком Двуреченск, вблизи коттеджного посёлка Кадниково. Похищенная оказалась директором одного из коммерческих предприятий, связанных с производством и продажей питьевой воды. Применяя насилие, бизнесвумен усадили в автомобиль и перевезли в коттедж, где стали угрожать убийством.

Коттедж, где удерживали похищенную уральскую бизнесвумен(2023)|Фото: СУ СК России по Свердловской области

Обвиняемые связались с родственниками жертвы по телефону, запросив выкуп, однако, вместо этого сотрудники Следственного комитета и полиции незамедлительно возбудили уголовное дело, после чего провели ряд следственных мероприятий. По прошествии трех дней похитители, как и их жертва, были найдены.

"Не исключено, что именно проявленный правоохранителями профессионализм и оперативность позволили спасти жизнь и здоровье похищенной женщины. Работа следователей и криминалистов регионального СКР координировалась исполняющим обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолием Дмитриевичем Надбитовым", - отметили в пресс-службе областного СКР.

Нначальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил детали истории. По его словам, 11 января бизнесвумен уехала по делам на отцовском "Мерседесе" в поселок Двуреченск, после чего перестала выходить на связь. В этот же вечер родные пропавшей сообщили об ее исчезновении в полицию.

Восстанавливая картину происходящего, удалось найти брошенную на автодороге иномарку, в салоне которой обнаружены следы крови и документы женщины. После этого были подключены наиболее профессиональные оперуполномоченные уголовного розыска и подразделения по борьбе с организованной преступностью, а также криминалистическая лаборатория. При проверке камер видеорегистрации было видно, что за "Мерседесом" какое-то время двигался "ВАЗ" с выключенными фарами.

Следы крови на машине похищенной бизнесвумен на Урале(2023)|Фото: СУ СК России по Свердловской области

"Трое суток понадобилось полицейским при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Гром", чтобы вычислить и задержать подозреваемых в похищении женщины-предпринимателя. Когда сотрудники ОБОП УУР ГУ МВД области в ходе спецоперации освободили женщину, первым делом ее доставили в горбольницу Сысерти для обследования и установления тяжести причинённых ей повреждений. К счастью, госпитализация ей не потребовалась", - отметил полковник Горелых.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые 1963, 1966 и 1981 г.р. проходят сразу по нескольким статьям:

  • ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека из корыстных побуждений, совершённое группой лиц по предварительному сговору; с применением предметов, используемых в качестве оружия; с применением насилия, опасного для здоровья, и с угрозой применения такого насилия);
  • ч.2 ст.162 УК РФ (разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия);
  • ч.3 ст.163 УК РФ (вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере);
  • .3 ст.30, ч.4 ст.166 УК РФ (покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершённое с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья).

Теги: похищение, бизнесвумен, коттедж


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