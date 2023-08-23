Сургутский район по югорскому проекту "Цифровая образовательная среда" получил оборудование на 22 млн рублей

Сургутский район впервые стал участником регионального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование". Благодаря этому сразу восемь школ муниципалитета получили новое оборудование. На это потрачено 22 млн руб.

В своем telegram-канале глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил, что технику поставили в школы Белого Яра, Федоровского и Лянтора. Педагоги и ученики смогут работать на новых проекторах, многофункциональных устройствах, ноутбуках, интерактивных комплексах, при необходимости использовать видеокамеры и современные телевизоры (всего 630 единиц оборудования). Цифровая инфраструктура станет еще доступнее для школьников, а учителя смогут автоматизировать часть оргпроцессов, что снимет с них часть нагрузки.

Также глава Сургутского района Андрей Трубецкой отметил, что в отдаленных поселениях муниципалитета цифровую инфраструктуру развивают путем создания точек роста. В рамках регионального проекта "Современная школа" создаются "Точки роста" – инновационные центры образования.





Их оформление и оснащение – робототехнические комплекты, цифровые лаборатории – позволяют детям углубленно заниматься биологией, физикой, химией, осваивать программы дополнительного образования. Такие "Точки роста" открыты и работают в девяти поселениях Сургутского района, среди которых – Угут, Ульт-Ягун, Русскинская и другие. 1 сентября откроется еще один центр в школе Солнечного.

"Всего на оснащение объектов образования в этом году мы направили порядка 108 млн руб. На эти деньги в школы, детсады и учреждения допобразования закупили новую мебель, учебники, различное цифровое, спортивное оборудование, заменили технику на пищеблоках", - сообщил Андрей Трубецкой.







