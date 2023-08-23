Предполагаемый поджигатель военкомата в Екатеринбурге сам пришел в полицию

Предполагаемый поджигатель военкомата Свердловской области сам явился в один из отделов полиции Екатеринбурга. Об этом сообщает издание "Вечерние ведомости" со ссылкой на свой источник.

Накануне очевидцы сообщили о поджоге областного военкомата в столице Урала. На видео сняли некоего мужчину, убегающего от горящего здания.

Позже военный комиссар Свердловской области Юрий Аксенов заявил, что все произошедшее было учениями, свидетелями которых и стали прохожие.

Как пишут "Вечерние ведомости", до того, как предполагаемый поджигатель пришел в полицию, проводился его розыск.

"По сводкам МВД, поджигатель мог передвигаться (и его искали) не только на автомобиле, но и на самокате", - отмечает издание.

По данным "ВВ", позже к военкомату подъехали сотрудники военного следственного управления СКР.

В правоохранительных органах ситуацию не комментируют.