23 Августа 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Предполагаемый поджигатель военкомата в Екатеринбурге сам пришел в полицию

Предполагаемый поджигатель военкомата Свердловской области сам явился в один из отделов полиции Екатеринбурга. Об этом сообщает издание "Вечерние ведомости" со ссылкой на свой источник.

Накануне очевидцы сообщили о поджоге областного военкомата в столице Урала. На видео сняли некоего мужчину, убегающего от горящего здания.

Позже военный комиссар Свердловской области Юрий Аксенов заявил, что все произошедшее было учениями, свидетелями которых и стали прохожие.

(2023)|Фото: Накануне.RU

Как пишут "Вечерние ведомости", до того, как предполагаемый поджигатель пришел в полицию, проводился его розыск.

"По сводкам МВД, поджигатель мог передвигаться (и его искали) не только на автомобиле, но и на самокате", - отмечает издание.

По данным "ВВ", позже к военкомату подъехали сотрудники военного следственного управления СКР.

В правоохранительных органах ситуацию не комментируют.

(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: военкомат, поджог, попытка, Екатеринбург


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Развитие сюжета:

Ранее 23.08.2023 09:30 Мск Baza: поджечь военкомат в Екатеринбурге заставили телефонные мошенники

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Ранее 22.08.2023 19:12 Мск Очевидцы сообщили о поджоге облвоенкомата в Екатеринбурге. Силовики заявили об учениях

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