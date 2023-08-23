7-летнюю Машу не будут эвакуировать из Лазаревского в Москву из-за критического состояния

Транспортировка 7-летней екатеринбурженки Маши из Лазаревского в Москву откладывается. Состояние ребенка не позволяет перевозить ее, отмечают специалисты. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией свердловского губернатора.

Напомним, что девочка получила тяжелое отравление на Черном море и сейчас находится в коме. Специалисты Детского реанимационно-консультативного центра, прибывшие на санитарном борте в Сочи, оценили состояние маленькой пациентки как крайне тяжелое и отметили отрицательную динамику.

"Когда медики попробовали переложить ее для транспортировки, состояние ребенка резко ухудшилось. Сейчас ее невозможно перевезти в Москву или в Екатеринбург из-за высоких рисков", - говорится в сообщении.

Врачи Территориального центра медицины катастроф проконсультировали краснодарских коллег по видеосвязи. Согласована интенсивная терапия.