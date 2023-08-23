Названа фамилия сменщика Суровикина на посту главкома ВКС

И.о. главкома ВКС России вместо Сергея Суровикина назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов.

Афзалов уже был врио главкома ВКС, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск и сил в зоне СВО, сообщает информированный источник РИА Новости.

Ранее отставной генерал-лейтенант, депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что Суровикин, якобы, был отстранен от должности командующего объединенной группировкой войск СВО. Официальных комментариев по статусу Суровикина ни в Кремле, ни в Минобороны России не дают. Немногочисленные комментаторы, "знакомые с ситуацией", разнятся в данных. Так, несколько недель назад бывший замминистра обороны, ныне – депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что Суровикин "отдыхает и пока недоступен". Члены ОНК заявляли ранее, что Суровикина нет в столичных СИЗО. Позже стало известно, что ему посоветовали "оставаться в тени".

Напомним, Суровикин возглавлял Воздушно-космические силы России с 31 октября 2017 г. По мнению ряда наблюдателей, это назначение следовало рассматривать как "награждение за достойную службу в Сирии": возглавив группировку, он смог качественно повысить уровень взаимодействия наземных сил, авиации, ПВО и космической группировки. А достичь существенного перелома в борьбе с радикальными исламистами удалось именно при генерале Суровикине. Генерал был четвертым командующим группировкой войск в Сирии.

О том, что Сергей Суровикин – прекрасный офицер с наличием обширного боевого опыта, говорят многие. А в Сети до сих пор гуляют воспоминания сослуживцев о реальных действиях генерала в Таджикистане и Чечне. Рассказывают, после одного из боестолкновений, которое закончилось гибелью группы разведчиков из возглавляемой им 42-й дивизии под Грозным, Суровикин поклялся уничтожить за каждого из погибших по трое боевиков. Спустя какое-то время было подсчитано, что Суровикин и его подчиненные "рассчитались" с бандитами в соотношении 1:4.