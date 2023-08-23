Опрос: россияне хотят получать пенсию в 69 тысяч рублей

Россияне желают получать пенсию в среднем в 69 тыс. руб.

Согласно опросу "СберНПФ" и "Работа.ру", самые высокие суммы называли жители Краснодарского края (104 тыс. руб.), Москвы и Подмосковья (84 тыс.), а также Самарской области (80 тыс.).

Самые низкие — Челябинской (46 тыс.) и Свердловской (56 тыс.) областей, Татарстана (53 тыс.).

При этом средняя сумма страховых выплат по старости сейчас — 21,8 тыс. Как заявил старший научный сотрудник лаборатории исследований рынков труда и пенсионных систем ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок, размер ожидаемой пенсии прямо пропорционален трудовым доходам человека и стоимости жизни в том или ином регионе. Скорее всего, важный фактор — и текущая экономическая неопределенность. Так как в России наблюдается значительное региональное неравенство, как в зарплатах, так и в уровне жизни, желания жителей субъектов по величине поддержки различаются.

Сегодня в РФ величина господдержки составляет около 27% от утраченного заработка. По словам экспертов, это связано с изменениями порядка расчета пенсий, несовершенным механизмом индексации и серыми схемами выплаты жалованья.

Чтобы получать желаемую пенсию, откладывать следует начать в 25 лет по 5,5 тыс. руб. Однако доходность НПФ не превышает 1% с учетом инфляции, поэтому сбережения на старость лучше диверсифицировать — держать также в акциях и иностранных валютах, сообщают "Известия".