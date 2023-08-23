23 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В России может появиться единый стандарт на горячее питание в школах

В России предложено разработать единый стандарт на горячее питание в школах.

В него попадут блюда, которые положены учащимся. Соответствующее обращение об этом к главе правительства РФ Михаилу Мишустину направили депутаты комитета Госдумы по просвещению и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. С 1 сентября горячим питанием будет охвачено 100% школ, в текущем году на это предусмотрено 67 млрд руб., заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Как считает бизнес, что появление ГОСТа не изменит ситуацию с горячим питанием в школах, а выделенные деньги не позволят в полной мере выполнить требования по меню, сообщают "Известия".

Ранее в Госдуму депутатами фракции ЛДПР был внесен законопроект о том, чтобы гарантировать всем школьникам бесплатное горячее питание. Сейчас оно положено только младшеклассникам.

Теги: школа, питание, еда


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Ранее 17.08.2023 11:13 Мск В Госдуму внесен законопроект о горячем питании для всех школьников

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