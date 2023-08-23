СМИ: ипотека в России подорожала до 14%

В России каждый второй банк из 30 крупнейших поднял ставки по ипотеке.

В среднем увеличилась на 1,5–3 п.п, говорится в мониторинге маркетплейса "Сравни". Теперь кредиты на жилье дают в среднем под 14%. Это связано с внеплановым повышением ключевой ставки Центробанка РФ с 8,5% до 12% на прошлой неделе.

В финансовых организациях говорят, что на несколько недель они сохранят условия для клиентов по ранее одобренным заявкам. Как считают эксперты, ожидается снижение спроса на рыночные программы и рост — на льготные с господдержкой. При этом цены на недвижимость уже стали дороже на 2–5%, сообщают "Известия".

Напомним, в России за неделю спрос на новостройки увеличился до 50%. Это произошло также после резкого повышения ключевой ставки Банка России.