Стоимость создания РОС станет известна к концу года

Стоимость создания Российской орбитальной станции (РОС) станет известна к концу 2023 года.

Как сообщил первый заместитель гендиректора Роскосмоса Андрей Ельчанинов, к этому времени "все материалы соберутся в кучу", сообщает ТАСС,

Главный конструктор РОС Владимир Кожевников говорил, что срок запуска первого, научно-энергетического, модуля станции запланирован на конец 2027 года, остальных — на 2028–2030 года.

Как сообщалось ранее, отбирать космонавтов для полетов на перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС) планируют в 2023-2024 годах.